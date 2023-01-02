Garajda çıkan yangında traktör kullanılamaz hale geldi
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Karabük'te garajda çıkan yangın nedeniyle bir traktör kullanılamaz hale geldi.
Karabük'te garajda çıkan yangın nedeniyle bir traktör kullanılamaz hale geldi.
Merkeze bağlı Cumayanı köyü Armağan Mahallesi'nde Nuri Şahinoğlu'na ait garajda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, garajdaki traktöre de sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, garaj ve traktörde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel