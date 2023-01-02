Üye Girişi
Haberi Paylaş

Garajda çıkan yangında traktör kullanılamaz hale geldi

Güncel Haberler

Karabük'te garajda çıkan yangın nedeniyle bir traktör kullanılamaz hale geldi.

Karabük'te garajda çıkan yangın nedeniyle bir traktör kullanılamaz hale geldi.

Merkeze bağlı Cumayanı köyü Armağan Mahallesi'nde Nuri Şahinoğlu'na ait garajda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, garajdaki traktöre de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, garaj ve traktörde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

İtfaiye Karabük Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title