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Çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'ün Yenice ilçesinde çıkan ev yangını söndürüldü.

Karabük'ün Yenice ilçesinde çıkan ev yangını söndürüldü.

Yortan Beldesine bağlı Çakıllar köyünde Niyazi T'ye ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın bitişikteki Muhammet T'ye ait eve de sıçradı.

Köylülerin ihbarıyla bölgeye gelen Karabük, Yenice ve Yortan belediyelerine ait itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

İki evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi

Çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi

Çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi

Çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi

Çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi

Çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi

AA / Ahmet Özler - Güncel

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