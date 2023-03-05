Karabük'te çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi Güncel Haberler Karabük'te iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Karabük'te iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Atatürk Mahallesi Sorgun Caddesi'nde Recep G'ye ait 2 katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonunda söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Kaynak: AA / Güncel İtfaiye Karabük Güncel Haberler

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