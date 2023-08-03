Karabük'te çıkan örtü yangınında 2,5 dönüm ormanlık alan zarar gördü

Aladağ Mesire Alanı çevresinde çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangından zarar gören yaklaşık 2,5 dönüm alanda soğutma çalışmaları sürüyor.