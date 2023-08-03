Üye Girişi
Haberler

Karabük'te çıkan örtü yangınında 2,5 dönüm ormanlık alan zarar gördü

Güncel Haberler

Aladağ Mesire Alanı çevresinde çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangından zarar gören yaklaşık 2,5 dönüm alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

Karabük'te çıkan örtü yangınında 2,5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Aladağ Mesire Alanı çevresinde çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Yangından zarar gören yaklaşık 2,5 dönüm alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü Jandarma Karabük Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title