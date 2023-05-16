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Karabük'te çıkan örtü yangını söndürüldü

Karabük'te çıkan örtü yangını söndürüldü

Güncel Haberler

Karabük'te çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Karabük'te çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Cumayanı köyü yakınlarındaki ormanlık alandan yoğun duman çıktığını görenler, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine sevk edilen Karabük Orman İşletme Müdürlüğü ve Karabük Belediyesi ekipleri, örtü yangınını söndürmek için çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında 900 metrekarelik alan zarar gördü.

Karabük Orman İşletme Müdürü Aydın Kırımlı, AA muhabirine, yangına 10 dakika içinde 3 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 su tankeri, 3 teknik eleman, 10 yangın işçisi ve 6 orman muhafaza memuru ile müdahale edildiğini söyledi.

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Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü Karabük Belediyesi İtfaiye Karabük Güncel Haberler

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