Karabük'te çıkan örtü yangını söndürüldü Güncel Haberler Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü. Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü. Pürçükören köyü Karakoyunlu Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan yoğun duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen Ovacık ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, örtü yangınını söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürülen alevlerden bir dönüm alan zarar gördü. Kaynak: AA / Güncel Karakoyunlu İtfaiye Karabük Güncel Haberler

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