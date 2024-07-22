Üye Girişi
Haberler

Karabük'te çıkan orman yangını sürüyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale edilerek söndürülmeye çalışılıyor. Yangına çok sayıda ekip ve araç sevk edildi. Şu ana kadar can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Karabük'te çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

Merkez ilçeye bağlı Zopran köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlükleri ve Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı 11 arazöz, 6 su tankeri, 6 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 2 yangın söndürme helikopteri ve 80 personel sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 1 UMKE aracı, 1 ambulans, 6 personel, İl AFAD Müdürlüğüne bağlı 1 arama kurtarma aracı, 3 personel ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı 4 araç, 15 personel de yangın söndürme faaliyetlerine destek veriyor.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Öte yandan yaklaşık 12 hektarlık alanın yangından etkilendiği bölgeye gelen Karabük Valisi Mustafa Yavuz, yetkililerden bilgi aldı.

"Amacımız hava kararmadan yangını tamamen kontrol altına almak"

Vali Yavuz, gazetecilere, bugün saat 15.00 sıralarında Karabük Merkez ilçesine bağlı Zopran köyünden gelen ihbar üzerine ekiplerin bölgeye intikal edip müdahaleye başladığını söyledi.

Hem karadan hem de havadan müdahalelerin devam ettiğini anımsatan Yavuz, ekiplerin özverili çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Yavuz, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar yerleşim yerlerimize sirayet eden herhangi bir sıkıntımız yok. Sevindirici taraf, herhangi bir can kaybımız ve yaralımız söz konusu değil. Hedefimiz, gün batmadan yangının kontrol altına alınarak bir an önce söndürülmesi. Arkadaşlarımız yangını tamamen çevrelediler. Sadece bir noktada şu an devam ediyor. O noktada yol çalışmalarımız devam ediyor, yol açılıyor. Arazözlerimiz oraya girerek, yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarını oradan da devam ettirecekler."

Ekiplerin yoğun şekilde çalışma yürüttüğünü ifade eden Yavuz, "Amacımız akşam saatleri başlamadan, hava kararmadan yangını tamamen kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başlamak. Cansiparane çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Yangının diğer yerleşim yerlerine ve insanlarımızın bulunduğu alanlara kaymaması için jandarmamız gerekli güvenlik tedbirlerini aldılar. Tekrar geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Orman Yangını Karabük Acil Durum Doğa Dünya Güncel Haberler

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

 Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

 Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

Bakmadan Geçme

Masterchef 10. yarışmacı kim oldu? BELLİ OLDU! Masterchef kim kazandı? UEFA ülke puanı sıralaması (GÜNCEL) 2024 UEFA ülkeler sıralaması Masterchef nerede çekiliyor? 2024 Masterchef stüdyosu nerede, çekimler nerede yapılıyor? Yaz dizileri 2024! Yaz dizileri neden yok? Bu yaz hangi diziler var? Ceyhun Kazancı kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda çalıştı? Ceyhun Kazancı hakkında bilgiler Masterchef hangi günler var? 2024 Masterchef bu akşam var mı yok mu, hangi günler yayınlanıyor? 22-23 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 22-23 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Üsküdar, Başakşehir, Sancaktepe 22-23 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! Az önce deprem nerede oldu? SON DAKİKA! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? 22 Temmuz son depremler AFAD ve Kandilli listesi Ötenazi nedir? Ötenazi ne demek? Ötenazi sokak hayvanları yasasından çıkarılıyor mu? Çanakkale'de deprem mi oldu? Çanakkale'de son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Son depremler AFAD ve Kandilli listesi Kreatin saç döker mi? Kreatin saça ne yapar? Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Nizip, İslahiye, Nurdağı 22-23 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Kadınlar evlendikten sonra sadece kendi soyadını kullanabilir mi? Evli kadın sadece kendi soyadını kullanabilir mi?
Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler

Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title