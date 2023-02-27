Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı Güncel Haberler Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı. Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı. Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Y.Ö. ve M.A. arasında kentte faaliyet gösteren bir demir çelik haddehanesi önünde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Y.Ö, M.A'yı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Suç aletiyle yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Karabük Güncel Haberler

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