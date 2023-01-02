Karabük'te cezaevinden çıktıktan sonra para ve altın çalan şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Karabük'te cezaevinden çıktıktan 5 gün sonra bir evin kasasından para ve ziynet eşyası çalan zanlı tutuklandı. Karabük'te cezaevinden çıktıktan 5 gün sonra bir evin kasasından para ve ziynet eşyası çalan zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Arıcak köyündeki bir evin kasasından para ve ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Olayı 24 ayrı hırsızlık suçundan cezaevine giren ve 5 gün önce tahliye edilen H.M'nin yaptığını belirleyen ekipler, zanlıyı taksiyle kaçmaya çalıştığı sırada yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Karabük Güncel Haberler

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