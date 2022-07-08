Karabük'te çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle yakalanan 19 zanlıdan 10'u tutuklandı Karabük'te çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 19 şüpheliden 10'u tutuklandı. Karabük'te çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 19 şüpheliden 10'u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin ve araçların bulunması amacıyla kent genelinde eş zamanlı uygulama yapıldı. Polis ve jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 19 zanlı yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 19 kişiden 10'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi. AA / Ahmet Özler - Güncel Karabük Güncel Haberler

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