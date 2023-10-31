Karabük'te çeşitli suçlardan araması olan 19 kişi yakalandı
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Karabük'te düzenlenen Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Emrah Ünalan - JASAT Mercek Operasyonu kapsamında çeşitli suçlardan araması olan 19 kişi gözaltına alındı.
Karabük'te düzenlenen Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Emrah Ünalan - JASAT Mercek Operasyonu kapsamında çeşitli suçlardan araması olan 19 kişi gözaltına alındı.
Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 23-27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, adli makamlarca arama kaydı bulunan toplam 19 kişi yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, adli kontrol şartları uygulanan 10 kişi ise salıverildi.
Kaynak: AA / Güncel