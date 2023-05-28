Karabük'te çaya düşen kişi için arama çalışmaları

Karabük'te bir vatandaşın çaya düşerek sele kapıldığı ihbarı üzerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri harekete geçti. Yaklaşık 4 saat süren arama çalışmalarında kayıp birine rastlanmadı.

"Çaya düşüp sele kapıldı" ihbarı ekipleri harekete geçirdi

KARABÜK - Karabük'te bir vatandaşın çaya düşerek sele kapıldığına dair ihbarın yapılması polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerini harekete geçti.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesinde ikamet eden bir kişinin, dengesini kaybeden bir vatandaşın Filyos Çayı'na düştüğü ihbarı yapması polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçti.

Irmağa düştüğü iddia edilen şahsın sürüklenme ihtimaline karşı arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler Filyos Barajında Kontrollerini sürdürdü.

Yaklaşık 4 saat boyunca arama çalışmalarına devam eden ekipler, çaya düşen birine rastlamazken, kayıp ihbarının gelmesi üzerine çalışmaların devam edeceği öğrenildi.