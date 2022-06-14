Karabük'te çatıdan düşen kadın yaralandı Karabük'te evin çatısından düşen kadın yaralandı. Karabük'te evin çatısından düşen kadın yaralandı. Kapullu Mahallesi 901. Sokak'ta bir evin çatısına çıkan H.T. henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 2 metreden yere düştü. Kadının düştüğünü gören komşuları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kadını Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. AA / Ahmet Özler - Güncel Karabük Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Karabük'te çatıdan düşen kadın yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.