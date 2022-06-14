Karabük'te çatıdan düşen kadın yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük'te çatıdan düşen kadın yaralandı

AA - Ahmet Özler - Güncel
 - Güncelleme:
Karabük'te çatıdan düşen kadın yaralandı

Karabük'te evin çatısından düşen kadın yaralandı.

Karabük'te evin çatısından düşen kadın yaralandı.

Kapullu Mahallesi 901. Sokak'ta bir evin çatısına çıkan H.T. henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 2 metreden yere düştü.

Kadının düştüğünü gören komşuları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kadını Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Karabük Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title