Karabük'te çatıdan düşen kadın yaralandı
AA - Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'te evin çatısından düşen kadın yaralandı.
Karabük'te evin çatısından düşen kadın yaralandı.
Kapullu Mahallesi 901. Sokak'ta bir evin çatısına çıkan H.T. henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 2 metreden yere düştü.
Kadının düştüğünü gören komşuları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kadını Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
AA / Ahmet Özler - Güncel