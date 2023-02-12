Karabük'te çatı yangını hasara yol açtı
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Karabük'ün Yenice ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karabük'ün Yenice ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Bağbaşı köyünde H.O'ya ait 3 katlı evin çatısından duman yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Yenice Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangında çatıda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Güncel