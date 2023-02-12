Karabük'te çatı yangını hasara yol açtı Güncel Haberler Karabük'ün Yenice ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Karabük'ün Yenice ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İlçeye bağlı Bağbaşı köyünde H.O'ya ait 3 katlı evin çatısından duman yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Yenice Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında çatıda hasar oluştu. Kaynak: AA / Güncel İtfaiye Karabük Güncel Haberler

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