Karabük'te Çarpışma: 6 Yaralı

Karabük-Ankara kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucunda 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

M.K. idaresindeki 34 CBT 504 plakalı otomobil, Karabük- Ankara kara yolu Cumayanı köyü yakınlarında L.H. yönetimindeki 06 DYK 534 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile 06 DYK 534 plakalı otomobildeki M.D, A.H, L.H. ve D.H. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yapılan kontrollerde 06 DYK 534 plakalı otomobilin sürücüsü L.H'nin ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
