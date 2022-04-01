Karabük'te çamur yağdı, oto yıkamacılar hareketlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük'te çamur yağdı, oto yıkamacılar hareketlendi

İhlas Haber Ajansı - Rıdvan Bostancı - Güncel
 - Güncelleme:

Karabük'te çamur yağdı, oto yıkamacılar hareketlendiKARABÜK Karabük'te gece saatlerinden itibaren toz taşınımı nedeniyle yağan çamurlu yağmur araçları kirletince oto yıkamacılarda hareketlilik arttı.

KARABÜK (İHA) - Karabük'te çamur yağdı, oto yıkamacılar hareketlendi

KARABÜK Karabük'te gece saatlerinden itibaren toz taşınımı nedeniyle yağan çamurlu yağmur araçları kirletince oto yıkamacılarda hareketlilik arttı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük'te toz taşınımı gece yarısı itibariyle etkili oldu. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar araçlarının üzerinin toz ve çamur olduğunu fark etti. Araçlarını kirli bir şekilde bırakmak istemeyen vatandaşlar, oto yıkamacılara akın etti. Kentte 25 yıldır oto yıkama işiyle uğraşan Mehmet Özen, meteorolojinin uyarılarının ardından çöl tozlarının geldiğini belirtti.

Özen, toz dolayısıyla araçların kirlenmesi dolayısıyla oto yıkamacılarda hareketlilik yaşandığını ifade ederek, toz taşınımının kimseye zarar vermeden, hasta etmeden geçmesini diledi.

Karabük'te çamur yağdı, oto yıkamacılar hareketlendi

Karabük'te çamur yağdı, oto yıkamacılar hareketlendi

Karabük'te çamur yağdı, oto yıkamacılar hareketlendi

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Güncel

Meteoroloji, Karabük, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title