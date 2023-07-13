Karabük'te çalıntı otomobille polisten kaçmaya çalışırken kaza yapan 4 şüpheliden 3'ü serbest bırakıldı, yaşı küçük sürücü çocuk evine teslim edildi
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Karabük'te çalıntı bir otomobille polisten kaçmaya çalışan 4 şüpheliden 3'ü serbest bırakıldı. Kaza sonucu devrilen araçta bulunan 17 yaşındaki sürücü çocuk ise evine teslim edildi.
Karabük'te çalıntı otomobille polisten kaçmaya çalışırken kaza yapan 4 şüpheliden 3'ü serbest bırakıldı, yaşı küçük sürücü çocuk evine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü polis uygulama noktasında 06 CJR 546 plakalı otomobili durdurmaya çalıştı.
Sürücüsünün "dur" ihtarına uymadığı araç, Öğlebeli Kavşağı'nda refüje çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazanın ardından olay yerinden kaçan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü S.C.G. ile araçtaki M.E.Y. (28), T.C.K. (21) ve A.B. (18) ekiplerce yakalandı.
Ankara'dan çalındığı tespit edilen otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.
Otomobildeki M.E.Y, T.C.K. ve A.B. emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.
Ankara'da kayıp olarak arandığı belirlenen S.C.G. ise ifadesinin ardından suça sürüklenmiş çocuk işlemi uygulanarak Safranbolu'daki çocuk evine teslim edildi.