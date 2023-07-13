Karabük'te çalıntı otomobille polisten kaçmaya çalışırken kaza yapan 4 şüpheli yakalandı

Karabük'te çalıntı bir otomobille polisten kaçmaya çalışan 4 şüpheli, kaza yaparak yakalandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çalıntı otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Zanlıların işlemleri devam ediyor.