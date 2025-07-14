Karabük'te caddeler ve binalar Türk bayraklarıyla donatıldı

Karabük'te "Terörsüz Türkiye"ye destek için caddelere ve binalara Türk bayrakları asıldı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki "Terörsüz Türkiye" çağrısı Karabük'te de karşılık buldu.

Kent merkezinde, özellikle yoğun olarak kullanılan caddelerde Türk bayrakları dalgalanmaya başladı.

Karabük Belediyesi, tarafından Kemal Güneş Caddesi bayraklarla süsledi. Belediye binası başta olmak üzere tüm hizmet tesislerinin girişlerine Türk bayrakları asıldı.

Vatandaşların da evlerinin balkonlarına ve iş yerlerine bayrak asarak destek verdiği görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına destek vererek Karabük halkını ev ve iş yerlerine Türk bayrağı asmaya davet etti.