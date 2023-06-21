Karabük'te bulunan cüzdan sahibine teslim edildi

Safranbolu Belediyesi temizlik personeli Barış Manço Parkı'nda bulduğu cüzdanı sahibi Nurseda Yirmibeş'e teslim etti. Cüzdanında kimliği, banka kartları ve bir miktar para olan Yirmibeş, temizlik görevlisine teşekkür etti.

Karabük'te Safranbolu Belediyesi temizlik personelinin parkta bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi.

Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Salim Bozkurt, Yeni Mahalle'deki Barış Manço Parkı'nda temizlik yaparken cüzdan buldu.

Bozkurt, daha sonra cüzdanı Safranbolu Belediyesi Halk Masası'na teslim etti. Halk masası yetkilileri de cüzdanı sahibi Nurseda Yirmibeş'e ulaştırdı.

Salim Bozkurt, gazetecilere, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nı yıkadıktan sonra Barış Manço Parkı'na geldiğini belirterek "Parkta temizlik yaparken cüzdan buldum. Geldim halk masasına teslim ettim. İnsanlık vazifemi yaptım." dedi.

İlçede esnaflık yapan cüzdan sahibi Yirmibeş de akşam çocuğunu parka getirdiğini söyledi.

Farkında olmadan çocuğunun çantasından cüzdanını düşürdüğünü ifade eden Yirmibeş, "Sabah cüzdanımı kaybettiğimi fark ettim. Olabilecek yerleri aradım, bankalarla görüşmek üzereyken belediyenin halk masasından arandım. Bir temizlik görevlisi tarafından cüzdanımın bulunduğunu söylediler. Çok sevindim. Cüzdanımı teslim aldım. Temizlik görevlisi arkadaşa teşekkür ederim." diye konuştu.

Yirmibeş, cüzdanında kimliği, banka kartları ve bir miktar para olduğunu belirtti.

Safranbolu Belediyesi Halk Masası görevlisi Ertuğrul Akarsu da temizlik personelince kendilerine ulaştırılan cüzdanı sahibine telefonla ulaşarak verdiklerini dile getirdi.

Bozkurt'a onurlu davranışı için teşekkür eden Akarsu, "Vatandaşlar zaman zaman buldukları eşyaları bize getiriyorlar. Bizler de vatandaşlarımıza ulaşıp emanetlerini teslim ediyoruz. Şimdiye kadar onlarca buluntu eşyayı sahiplerine ulaştırdık." ifadelerini kullandı.