Karabük'te bulantı ve ishal vakaları nedeniyle içme suyundan numune alındı - Haberler

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Karabük'te bulantı ve ishal vakaları nedeniyle içme suyundan numune alındı

AA - Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük'te bulantı ve ishal vakaları nedeniyle içme suyundan numune alındı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, mide bulantısı ve ishal şikayetiyle yaklaşık 100 kişinin hastaneye başvurması üzerine içme suyundan numune alınarak inceleme başlatıldı.

ESKİPAZAR, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, mide bulantısı ve ishal şikayetiyle yaklaşık 100 kişinin hastaneye başvurması üzerine içme suyundan numune alınarak inceleme başlatıldı.

Karahasanlar ve Üçevler köylerinde yaşayanlar, ishal ve mide bulantısı şikayetiyle Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Eskipazar Entegre İlçe Devlet Hastanesine başvurdu.

Hastaneye başvuranların tamamı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Ekiplerce içme suyundan numune alınarak laboratuvara gönderildi.

Sonuçların hafta sonu belli olacağı öğrenildi.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Eskipazar, Hisarcık, Karabük, Güncel, Haberler

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