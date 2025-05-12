Karabük'te Bozayı Yolda Koşarken Görüntülendi
Karabük'ün Eflani ilçesinde bir sürücü, köy yolunda koşan bozayıyı cep telefonuyla görüntüledi. Ayı yolda bir süre otomobilin önünde koştu.
KARABÜK'te köy yolunda koşan bozayı cep telefonu ile görüntülendi.
Olay, Eflani ilçesine bağlı Karacapınar köyü yolunda meydana geldi. Otomobiliyle seyir halinde olan bir sürücü, yolda bozayı gördü. Sürücü, cep telefonuyla ayıyı görüntüledi. Bir süre otomobilin önünde koşan ayı, daha sonra gözden kayboldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel