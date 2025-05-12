Karabük'te Bozayı Yolda Koşarken Görüntülendi
Karabük'te bir sürücü, Eflani ilçesine bağlı Karacapınar köyü yolunda koşan bozayıyı cep telefonu ile görüntüledi. Ayı, bir süre otomobilin önünde koştuktan sonra gözden kayboldu.
KARABÜK'te köy yolunda koşan bozayı cep telefonu ile görüntülendi.
Olay, Eflani ilçesine bağlı Karacapınar köyü yolunda meydana geldi. Otomobiliyle seyir halinde olan bir sürücü, yolda bozayı gördü. Sürücü, cep telefonuyla ayıyı görüntüledi. Bir süre otomobilin önünde koşan ayı, daha sonra gözden kayboldu.
Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel