Karabük'te Boz Ayı Bahçe Kapısını Açtı

Karabük'te Boz Ayı Bahçe Kapısını Açtı
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Karabük'ün Bulak köyünde yiyecek aramak için köye inen boz ayının, sokakta yürüyüp bir evin bahçesinin kapısını açması güvenlik kamerasına yansıdı.

KARABÜK'te köye inen boz ayının sokakta yürüyerek bahçenin kapısını açtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde merkeze bağlı Bulak köyünde meydana geldi. Yiyecek aramak için köye inen boz ayı, bir süre sokakta yürüdükten sonra bir evin bahçesinin kapısını açtı. Ayı, daha sonra koşarak gözden kayboldu. Ayının sokakta koştuğu ve kapıyı açtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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