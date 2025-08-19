Kuyumcu Soymaya Çalışan Şüpheli Yakalandı

Kuyumcu Soymaya Çalışan Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Karabük'te boncuk atan tabancayla kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Kartaltepe Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bulunan Mustafa D'ye ait kuyumcuya, maskeli, şapkalı ve silahlı bir kişi girdi.

Altınların elindeki poşete doldurulmasını isteyen M.G. (48), çalışanlar tarafından etkisiz hale getirildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli karakola götürüldü.

Yapılan kontrolde silahın boncuk atan tabanca olduğu belirlendi.

Öte yandan olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
