Karabük'te bitkin halde bulunan atmaca doğal yaşam ortamına bırakıldı
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Doğada bitkin halde bulunan atmaca, Karabük Şube Müdürlüğü'ne getirildi ve muayene edildi. Muayenede atmacanın herhangi bir yarasının olmadığı, sadece bitkin düştüğü için uçamadığı anlaşıldı. Su ve gıda verilen atmaca, doğaya salındı.
Karabük'te bitkin halde bulunan atmaca, muayene edildikten sonra doğal yaşam ortamına bırakıldı.
Doğada bitkin halde bulunan atmaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Karabük Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
Kurumun veteriner hekiminin muayenesinde, atmacanın herhangi bir yarasının olmadığı, bitkin düştüğü için uçamadığı anlaşıldı.
Su ve gıda verilen atmaca, DKMP görevlilerince doğaya salındı.
Kaynak: AA / Güncel