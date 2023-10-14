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Karabük'te bitkin halde bulunan atmaca doğal yaşam ortamına bırakıldı

Doğada bitkin halde bulunan atmaca, Karabük Şube Müdürlüğü'ne getirildi ve muayene edildi. Muayenede atmacanın herhangi bir yarasının olmadığı, sadece bitkin düştüğü için uçamadığı anlaşıldı. Su ve gıda verilen atmaca, doğaya salındı.