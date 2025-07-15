Karabük'te Bisiklet Kazası: 12 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
Karabük'te park halindeki bir otomobile çarpan bisikletli çocuk yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.
Karabük'te park halindeki otomobile çarpan bisikletteki çocuk yaralandı.
G.B. (12) idaresindeki bisiklet, 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi 48. Sokak'ta, park halindeki 78 SH 093 plakalı otomobile çarptı. Kazada, bisikletli çocuk yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel