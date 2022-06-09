Karabük'te bir sitenin bahçesindeki mazgala giren yılanı itfaiye yakaladı - Haberler

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Karabük'te bir sitenin bahçesindeki mazgala giren yılanı itfaiye yakaladı

AA - Orhan Kuzu - Güncel
Karabük'te bir sitenin bahçesindeki mazgala giren yılanı itfaiye yakaladı

Karabük'te bir sitenin bahçesindeki mazgala giren yılan, itfaiye eri tarafından yakalandı.

Karabük'te bir sitenin bahçesindeki mazgala giren yılan, itfaiye eri tarafından yakalandı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesindeki mazgala yılan girdi. Ev sahibi, yılanın mazgal deliğinden çıkarılması için itfaiyeden yardım istedi.

Mazgal demirlerini çıkaran itfaiye eri tarafından yakalama maşasıyla saklandığı yerden çıkarılan yılan, boş bir arazide doğaya bırakıldı.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Karabük İtfaiye Güncel Haberler

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