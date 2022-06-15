Otoparkta toprak kayması meydana geldi Karabük'te bir siteye ait otoparkta heyelan oluştu. Karabük'te bir siteye ait otoparkta heyelan oluştu. Kılavuzlar Mahallesi Öte Karşı Kredi Yurtlar Kurumu Küme Evleri yolundaki Teras sitesine ait otoparkta toprak kayması meydana geldi. Araçların park edilmesine izin verilmeyen otoparkta güvenlik önlemleri alındı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine otoparkta çalışma başlatıldı. AA / Ahmet Özler - Güncel Güncel Haberler

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