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Karabük'te bir öğretim üyesi hobi bahçesinde ölü bulundu

Karabük Üniversitesi TOKİ Konutlarında bir öğretim üyesi hobi bahçesinde ölü olarak bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemeler sonucunda ölen kişinin Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Kurtgöz olduğu belirlendi. Cenaze Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.