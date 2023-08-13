Karabük'te bir kişi evinde ölü bulundu
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Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi'nde ikamet eden Cevdet Yeldan (65) evinde ölü bulundu. Yakınları tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin incelemesinde Yeldan'ın öldüğü tespit edildi ve cenaze otopsi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis, şüpheli görülen ölümle ilgili soruşturma başlattı.
Karabük'te bir kişi evinde ölü bulundu.
100. Yıl Mahallesi 1010. Cadde'deki bir apartmanın bodrum katında ikamet eden Cevdet Yeldan'dan (65) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin incelemesinde Yeldan'ın öldüğü tespit edildi.
Cenaze otopsi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Polis şüpheli görülen ölümle ilgili soruşturma başlattı.