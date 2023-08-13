Karabük'te bir kişi evinde ölü bulundu

Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi'nde ikamet eden Cevdet Yeldan (65) evinde ölü bulundu. Yakınları tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin incelemesinde Yeldan'ın öldüğü tespit edildi ve cenaze otopsi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis, şüpheli görülen ölümle ilgili soruşturma başlattı.