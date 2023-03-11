Karabük'te bir kişi evinde ölü bulundu
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Karabük'te bir kişi evinde ölü bulundu.
Karabük'te bir kişi evinde ölü bulundu.
Yeni Mahalle Musa Tümen Caddesi'ndeki evinde yalnız bulunduğu sırada Fuat Ersoy'dan (67) haber alamayan oğlu, yedek anahtarla eve girdi.
Ersoy'u evde hareketsiz bulan oğlu, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri, Ersoy'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilen Ersoy'un cenazesi, incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel