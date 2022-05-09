Karabük'te bir kişi evinde ölü bulundu
AA - Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Bağlarbaşı Mahallesi Dibekönü Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Mehmet Taşçı'dan (52) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Taşçı'nın yerde hareketsiz yattığını gördü.
Sağlık ekipleri, Taşçı'nın öldüğünü belirledi. Taşçı'nın cesedi, otopsi için Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
AA / Ahmet Özler - Güncel