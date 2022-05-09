Karabük'te bir kişi evinde ölü bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük'te bir kişi evinde ölü bulundu

AA - Ahmet Özler - Güncel
 - Güncelleme:
Karabük'te bir kişi evinde ölü bulundu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Bağlarbaşı Mahallesi Dibekönü Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Mehmet Taşçı'dan (52) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Taşçı'nın yerde hareketsiz yattığını gördü.

Sağlık ekipleri, Taşçı'nın öldüğünü belirledi. Taşçı'nın cesedi, otopsi için Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Mehmet Taşçı, Safranbolu, Karabük, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title