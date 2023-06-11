Karabük'te bir kişi ağabeyini silahla yaraladı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde B.T. isimli kişi, ağabeyi R.T. ile tartıştıktan sonra silahla ateş açtı. Yaralanan R.T. hastaneye kaldırıldı ve durumu ciddiyetini koruyor. Jandarma, kaçan B.T.'yi arıyor.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir kişi tartıştığı ağabeyini silahla yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Kapaklı köyünde B.T. (58) ile ağabeyi R.T. (71) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, B.T. ağabeyine silahla ateş etti.

Yaralanan R.T, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan R.T'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma, olayın ardından kaçan B.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.