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Karabük'te bir kadını kaçırdıkları ve darbettikleri iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Karabük'te bir kadını kaçırdıkları ve darbettikleri iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Karabük'te bir kadını kaçırdıkları ve darbettikleri ileri sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

Karabük'te bir kadını kaçırdıkları ve darbettikleri ileri sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, E.K, 100. Yıl Mahallesi'ndeki arkadaşının evinden, R.K, A.Y. ve E.Y. tarafından zorla çıkarılarak otomobile bindirildi. Kadını ormanlık alana götüren 3 zanlı, burada saatlerce tuttukları E.K'yi darbettikten sonra bıraktı.

Hastaneden darp raporu alan kadın, karakola giderek şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kasten yaralama", "konut dokunulmazlığının ihlali", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Karabük Güncel Haberler

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