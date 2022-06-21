İş yerinin çatısından düşen kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İş yerinin çatısından düşen kişi yaralandı

AA - Ahmet Özler - Güncel
 - Güncelleme:

Karabük'te bir iş yerinin çatısından yere düşen kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te bir iş yerinin çatısından yere düşen kişi hastaneye kaldırıldı.

Bağ-Essan Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinin çatısına çıkan Hakan Ö, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 4 metreden beton zemine düştü.

Hakan Ö'nün düştüğünü gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title