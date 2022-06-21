İş yerinin çatısından düşen kişi yaralandı Karabük'te bir iş yerinin çatısından yere düşen kişi hastaneye kaldırıldı. Karabük'te bir iş yerinin çatısından yere düşen kişi hastaneye kaldırıldı. Bağ-Essan Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinin çatısına çıkan Hakan Ö, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 4 metreden beton zemine düştü. Hakan Ö'nün düştüğünü gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. AA / Ahmet Özler - Güncel Güncel Haberler

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