Karabük'te bir fabrikada LNG boşaltımı sırasında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Karabük'te bir fabrikada LNG boşaltımı sırasında çıkan yangın söndürüldü

AA - Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük'te bir fabrikada LNG boşaltımı sırasında çıkan yangın söndürüldü

Karabük'ün Eflani ilçesindeki bir fabrikada sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) boşaltımı sırasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ilçesindeki bir fabrikada sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) boşaltımı sırasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yağlıca mevkisinde bulunan bir fabrikada, tankerle LNG boşaltımı sırasında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 3 araç ve 6 personelle müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Yangında tankın vanalarıyla LNG tankerinin hortumları yandı.

Öte yandan yangına ilk müdahaleyi yaparken vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan tanker şoförü Nihat Demirkan (63) ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Doğalgaz, İtfaiye, Karabük, Yangın, Güncel, Haberler

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