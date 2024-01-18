Karabük'te bir evin kömürlük kısmında çıkan yangın söndürüldü

Karabük'te bir evin kömürlük kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karabük Mahallesi Çamlık Çıkmaz Sokak'taki müstakil bir evin kömürlüğünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Söndürülen yangında, evin kömürlük kısmında hasar oluştu.