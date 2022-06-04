Karabük'te bir evin bahçe duvarındaki deliğe giren yılanı itfaiye yakaladı - Haberler

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Karabük'te bir evin bahçe duvarındaki deliğe giren yılanı itfaiye yakaladı

AA - Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük'te bir evin bahçe duvarındaki deliğe giren yılanı itfaiye yakaladı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evin bahçe duvarındaki deliğe giren yılan, itfaiye eri tarafından yakalandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evin bahçe duvarındaki deliğe giren yılan, itfaiye eri tarafından yakalandı.

Cemal Caymaz Mahallesi'ndeki Filiz Sitesi'ndeki bir evin bahçe duvarındaki deliğe yılan girdi.

Ev sahibi, yılanın duvardaki delikten çıkarılması için Safranbolu Belediyesi itfaiyesinden yardım istedi.

İtfaiye eri, yılan yakalama maşası ve kürek yardımıyla, 1,5 metre uzunluğundaki yılanı, saklandığı delikten çıkardı.

Yılan, boş bir arazide doğaya bırakıldı.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Safranbolu Karabük İtfaiye Güncel Haberler

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