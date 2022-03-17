Karabük'te bir evden 2 kamyon çöp çıktı

KARABÜK (AA) - Karabük'te atık biriktirilen evden yaklaşık 2 kamyon çöp çıkarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kartaltepe Mahallesi'nde bir evde çöp biriktirildiği ihbarı üzerine harekete geçildi.

Savcılık izninin ardından polis eşliğinde eve giren Yıldırım Belediyesi ekipleri, temizlik yaptı.

Yaklaşık 2 kamyon çöp çıkarılan ev, ekiplerce ilaçlandı.