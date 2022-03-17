Karabük'te bir evden 2 kamyon çöp çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük'te bir evden 2 kamyon çöp çıktı

AA - Ahmet Özler - Güncel
 - Güncelleme:
Karabük'te bir evden 2 kamyon çöp çıktı

Karabük'te atık biriktirilen evden yaklaşık 2 kamyon çöp çıkarıldı.

KARABÜK (AA) - Karabük'te atık biriktirilen evden yaklaşık 2 kamyon çöp çıkarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kartaltepe Mahallesi'nde bir evde çöp biriktirildiği ihbarı üzerine harekete geçildi.

Savcılık izninin ardından polis eşliğinde eve giren Yıldırım Belediyesi ekipleri, temizlik yaptı.

Yaklaşık 2 kamyon çöp çıkarılan ev, ekiplerce ilaçlandı.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Karabük, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title