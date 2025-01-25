Üye Girişi
Haberler
Arınç'tan çok konuşulacak Kartalkaya çıkışı: Sorumlu Turizm Bakanlığı

Sorumlu kim? Arınç, bombayı Bakan Ersoy'un kucağına bıraktı
Halit Ergül'ün ikinci otelinde de aynı ihmaller tespit edildi! Yeni soruşturmada 11 gözaltı

78 kişiyi hayattan koparan otelin patronundan yeni skandal
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce 'Evim yok' diye seslenmişti! O kadınla ilgili valilikten açıklama

Erdoğan'a sesini duyurmaya çalışan kadınla ilgili Valilikten açıklama
Yanan otelin içinde çektiği videoyu paylaştı: Ölmek üzereyiz

Cehenneme dönen otelin içinde çektiği videoyu paylaştı

Karabük'te Bir Çocuğa Otomobil Çarptı

Karabük'te Bir Çocuğa Otomobil Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki B.H.Y'ye, Ö.Y. tarafından yönetilen otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi, çocuk hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te bir çocuğa otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Ö.Y. (41) idaresindeki 78 AAK 402 plakalı otomobil, Karabük Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan B.H.Y'ye (8) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
img

Erdoğan'a sesini duyurmaya çalışan kadınla ilgili Valilikten açıklama
img

Aykut Kocaman'dan çok konuşulacak Ali Koç itirafı
img

Avrupa ülkesinde Erdoğan'ın önerdiği yöntem uygulanmaya başlandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ATSO Başkanı'nın ölümüyle ilgili iddianame yasak aşkı ortaya çıkardı

ATSO Başkanı'nın ölümünde şok iddianame! Yasak aşk ortaya çıktı
Galatasaray-Konyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Galatasaray-Konyaspor maçının ilk 11'leri
Görüntü Türkiye'den! Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı

Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı
'En beğendiğiniz siyasetçi kim?' anketinde dikkat çeken sonuç

"En beğenilen siyasetçi" anketi! Erdoğan'ın önünde bir isim var
Yayaya yol vermeyince ceza kesildi, 'Siz şaka mısınız ağabey' dedi

Eline tutuşturulan ceza makbuzunu görünce şoka girdi: Şaka mısınız?
Süper Lig'de inanılmaz an: Yıldız futbolcu takım arkadaşını yumrukladı

Süper Lig'de inanılmaz an: Yıldız futbolcu takım arkadaşını yumrukladı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.