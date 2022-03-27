Son dakika haberleri | Bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Merkez Yeni Mahalle'de Mithat Balcı'ya ait 4 katlı evin bacasında başlayan yangın, çatıya sıçradı.

Alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerinde ambulansta müdahalede bulunuldu.

Karabük ve Eskipazar belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın çatı katında hasara yol açtı.