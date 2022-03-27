Son dakika haberleri | Bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
AA - Orhan Kuzu - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.
Merkez Yeni Mahalle'de Mithat Balcı'ya ait 4 katlı evin bacasında başlayan yangın, çatıya sıçradı.
Alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerinde ambulansta müdahalede bulunuldu.
Karabük ve Eskipazar belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın çatı katında hasara yol açtı.