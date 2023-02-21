Karabük'te bir binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü
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Karabük'ün Yenice ilçesinde 3 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü.
Karabük'ün Yenice ilçesinde 3 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü.
İsmetpaşa Mahallesi Hacıarpalığı mevkisinde Nazif Akça'ya ait binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Yenice Belediyesi itfaiye ekipleri ile Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evin bodrum katında hasar oluştu.
Kaynak: AA / Güncel