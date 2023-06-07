Karabük'te bir binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Karabük'te bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Fatih Mahallesi'nde bir binanın depo olarak kullanılan bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında binanın bodrum katında hasar oluştu.