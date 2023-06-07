Üye Girişi
Haberi Paylaş
Karabük'te bir binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Karabük'te bir binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Güncel Haberler

Karabük'te bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Karabük'te bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Fatih Mahallesi'nde bir binanın depo olarak kullanılan bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında binanın bodrum katında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

Karabük İtfaiye Fatih Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title