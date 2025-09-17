Karabük'te Bıçaklı Kavga: Bir Ölü, Bir Yaralı

KARABÜK'te 2 grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan İbrahim Ayvataş (26) hayatını kaybetti, Bahattin K. yaralandı.

Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Hürriyet Mahallesi Cuma Pazarı mevkisinde meydana geldi. İbrahim Ayvataş ve Bahattin K. ile Emre E. ve Oğuzhan Ş. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İbrahim Ayvataş ve Bahattin K., bıçaklandı. İbrahim Ayvataş ve Bahattin K., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayvataş, burada yaşamını yitirdi.

Emre E. ve Oğuzhan Ş. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.