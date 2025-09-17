Haberler

Karabük'te Bıçaklı Kavga: Bir Ölü, Bir Yaralı

Karabük'te iki grup arasında çıkan kavgada İbrahim Ayvataş bıçaklanarak hayatını kaybetti, Bahattin K. yaralandı. Olayla ilgili Emre E. ve Oğuzhan Ş. gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Hürriyet Mahallesi Cuma Pazarı mevkisinde meydana geldi. İbrahim Ayvataş ve Bahattin K. ile Emre E. ve Oğuzhan Ş. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İbrahim Ayvataş ve Bahattin K., bıçaklandı. İbrahim Ayvataş ve Bahattin K., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayvataş, burada yaşamını yitirdi.

Emre E. ve Oğuzhan Ş. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
