İstanbul'da 6.2 sonrası 127 artçı sarsıntı! 1 bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi

İstanbul'da son durum: 1 bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi
6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili ilk rapor yayımlandı

Dikkat çekilen bir nokta var! 6.3'lik depremin ilk raporu yayımlandı
İşte İstanbul'u sallayan 6,2'lik depremin korkunç sesi

İşte İstanbul'u sallayan 6,2'lik depremin korkunç sesi
11 yıl sonra ilk! DEM Parti 23 Nisan resepsiyonuna katıldı: MHP ile tokalaştılar

DEM Parti 11 yıl sonra katıldı! İşte resepsiyona damga vuran an

Karabük'te Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Karabük'te Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te bir bıçaklı kavgada Murat A. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayda Serdal K. tarafından bıçakla yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bayır Mahalle Kemal Güneş Caddesi'nde Belgin K. ve eşi Serdal K, Murat A. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serdal K, Murat A'yı bıçakla kolundan yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Murat A, sağlık görevlilerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Serdal K, polis ekiplerince karakola götürüldü.

Öte yandan taraflar 17 Nisan'da da aynı caddede kavga etmiş, birbirlerine taş, duba ve bıçakla saldırmıştı. Olayda Belgin K. bıçakla kolundan yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.