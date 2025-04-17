Karabük'te Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Bayır Mahalle Kemal Güneş Caddesi'nde Belgin K. ve eşi Serdal K, Murat A. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine taş, duba ve bıçakla saldırdı. Kavga sırasında Belgin K, bıçakla kolundan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Murat A. da polis ekiplerince karakola götürüldü.

Öte yandan kavga anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.