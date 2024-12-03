Karabük'te Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
Safranbolu'da meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Olay, K.S. ve E.T. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu gerçekleşti. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Yenimahalle Sadri Artunç Caddesi'nde K.S. ile E.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda E.T. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırılan E.T, ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.