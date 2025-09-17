Haberler

Karabük'te Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Karabük'te bir pazar yerinde meydana gelen bıçaklı kavgada, İbrahim A. hayatını kaybetti, Bahattin K. yaralandı. Olayın failleri gözaltına alındı.

Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Hürriyet Mahallesi pazar yerinde gece saatlerinde İbrahim A. ve Bahattin K. ile Emre E. ve Oğuzhan Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim A. ve Bahattin K. bıçaklandı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralılardan İbrahim A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Emre E. ve Oğuzhan Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
