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Karabük'te bayramlaşma programları düzenlendi

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'te bayramlaşma programları düzenlendi

Karabük'te Kurban Bayramı dolayısıyla Safranbolu Kaymakamlığı, çeşitli siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerince bayramlaşma programları düzenlendi.

Karabük'te Kurban Bayramı dolayısıyla Safranbolu Kaymakamlığı, çeşitli siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerince bayramlaşma programları düzenlendi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde Kaymakamlık tarafından tarihi çarşı bölgesinde düzenlenen programa, Kaymakam Mehmet Türköz, Belediye Başkanı Elif Köse, İlçe Emniyet Müdürü Miraç Çoban, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Emirhan Bedir, siyasi parti temsilcileri ile daire müdürleri katıldı.

Siyasi partiler bayramlaştı

Karabük'te AK Parti teşkilatı tarafından Merkez, Safranbolu, Eskipazar, Yenice, Eflani ve Ovacık ilçelerinde bayramlaşma programları düzenlendi. Programlara, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz de katıldı.

CHP İl Başkanlığında yapılan bayramlaşmada ise İl Başkanı Abdullah Çakır, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve partililer yer aldı. Partililer, ilçelerde düzenlenen etkinliklerde de bayramı kutladı.

İYİ Parti İl Başkanlığında gerçekleşen programa ise İl Başkanı Ali Çetin Aygün ve partililer katıldı. Kutlamalar ilçelerde de sürdü.

Kentte faaliyet gösteren diğer siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri de çeşitli programlar organize ederek bayramı kutladı.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Hizb-i İslami Partisi Safranbolu Hisarcık Karabük Güncel Haberler

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